En vacances au musée Paysage imaginaire Musée de l’Échevinage Saintes mercredi 22 octobre 2025.

Musée de l’Échevinage 29 ter rue Alsace-Lorraine Saintes Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

A l’aide de ton imagination et des tableaux du musée, compose ton propre paysage.

Musée de l’Échevinage 29 ter rue Alsace-Lorraine Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 52 39

English :

Use your imagination and the paintings in the museum to create your own landscape.

German :

Stelle mithilfe deiner Fantasie und der Gemälde im Museum deine eigene Landschaft zusammen.

Italiano :

Usate la vostra immaginazione e i dipinti del museo per creare il vostro paesaggio personale.

Espanol :

Utiliza tu imaginación y los cuadros del museo para crear tu propio paisaje.

