En Vadrouille Visite guidée à la lampe torche Bourges mercredi 26 novembre 2025.
Rue de l’Abbé Berthault Bourges Cher
Début : 2025-11-26 18:45:00
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Découvrez des lieux inédits de la ville de Bourges à la lampe torche !
Participez à la visite guidée En vadrouille à la lampe torche dans le quartier Avaricum.
Découvrez un parcours insolite sur les traces d’un passé méconnu, entre transformations urbaines et mémoire sociale.
Rendez-vous au croisement de la rue Mirebeau et de la rue de l’abbé Berthault. .
Rue de l’Abbé Berthault Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 67 74 74 info@mcbourges.com
English :
Discover new places in Bourges by torchlight!
German :
Entdecken Sie neue Orte in Bourges mit der Taschenlampe!
Italiano :
Scoprite nuovi luoghi di Bourges alla luce delle fiaccole!
Espanol :
Descubra nuevos lugares de Bourges a la luz de las antorchas
