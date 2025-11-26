En Vadrouille Visite guidée à la lampe torche

Rue de l’Abbé Berthault Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 18:45:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Découvrez des lieux inédits de la ville de Bourges à la lampe torche !

Participez à la visite guidée En vadrouille à la lampe torche dans le quartier Avaricum.

Découvrez un parcours insolite sur les traces d’un passé méconnu, entre transformations urbaines et mémoire sociale.

Rendez-vous au croisement de la rue Mirebeau et de la rue de l’abbé Berthault. .

Rue de l’Abbé Berthault Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 67 74 74 info@mcbourges.com

English :

Discover new places in Bourges by torchlight!

German :

Entdecken Sie neue Orte in Bourges mit der Taschenlampe!

Italiano :

Scoprite nuovi luoghi di Bourges alla luce delle fiaccole!

Espanol :

Descubra nuevos lugares de Bourges a la luz de las antorchas

L’événement En Vadrouille Visite guidée à la lampe torche Bourges a été mis à jour le 2025-11-06 par OT BOURGES