En Vallées de Meuse et Semoy sous l’occupation allemande. Espace culturel des Carmélites Fumay

En Vallées de Meuse et Semoy sous l’occupation allemande.

Espace culturel des Carmélites 3 rue Martin Coupaye Fumay Ardennes

Gratuit

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-15

2025-11-03 2025-11-10

En vallées de Meuse & Semoy sous l’occupation allemande de 1914 à 1917. CONFÉRENCE et DÉDICACES de Pascal Boillet. Le samedi 8 novembre à 18h. Arracher à l’oubli, ne pas garder la haine ; Conserver et transmettre, afin que quelqu’un sache et prolonge à son tour la chaîne du souvenir, la quête de vérité. C’est le devoir de Mémoire. Pascal Boillet, peintre attaché à la Mémoire de la Grande Guerre , vient à FUMAY exposer du 3 au 16 novembre ses œuvres consacrées au conflit de 1914-1918. Artiste prolifique il avait, en 2014, publié un livre sur ce thème intitulé En vallées de Meuse et Semoy sous l’occupation allemande de 1914 à 1918 . Récemment réédité, l’ouvrage, richement documenté et illustré, servira de support à une conférence, suivie d’une séance de dédicaces. EXPOSITION de PEINTURES Du 3 au 16 novembre . Exposition visible du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h. Entrée libre.

Espace culturel des Carmélites 3 rue Martin Coupaye Fumay 08170 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 10 34 maire@fumay.fr

English :

In the Meuse & Semoy valleys under German occupation from 1914 to 1917. CONFERENCE and DEDICACES by Pascal Boillet. Saturday, November 8 at 6pm. To tear away from oblivion, not to hold on to hatred; to preserve and pass on, so that someone knows and in turn extends the chain of remembrance, the quest for truth. This is the duty of Remembrance. Pascal Boillet, painter attached to the Memory of the Great War , is coming to FUMAY to exhibit his works dedicated to the 1914-1918 conflict from November 3 to 16. A prolific artist, in 2014 he published a book on this theme entitled En vallées de Meuse et Semoy sous l’occupation allemande de 1914 à 1918 . Recently republished, the book, richly documented and illustrated, will serve as the basis for a lecture, followed by a book-signing session. PAINTINGS EXHIBITION November 3 to 16 . Open Monday to Friday, 2.30 pm to 6.30 pm and Saturday, 10 am to 12 pm. Free admission.

German :

En vallées de Meuse & Semoy unter der deutschen Besatzung von 1914 bis 1917. KONFERENZ und DIDIKATE von Pascal Boillet. Am Samstag, den 8. November um 18 Uhr. Dem Vergessen entreißen, den Hass nicht behalten; Bewahren und weitergeben, damit jemand Bescheid weiß und seinerseits die Kette der Erinnerung, die Suche nach der Wahrheit, verlängert. Pascal Boillet, ein dem Gedenken an den Großen Krieg verpflichteter Maler , stellt vom 3. bis 16. November in FUMAY seine Werke aus, die dem Konflikt von 1914-1918 gewidmet sind. Als produktiver Künstler hatte er 2014 ein Buch zu diesem Thema mit dem Titel En vallées de Meuse et Semoy sous l’occupation allemande de 1914 à 1918 (Die Täler von Maas und Semoy unter deutscher Besatzung von 1914 bis 1918) veröffentlicht. Das kürzlich neu aufgelegte, reich dokumentierte und illustrierte Werk wird als Grundlage für einen Vortrag mit anschließender Signierstunde dienen. MALEREIAUSSTELLUNG 3. bis 16. November . Die Ausstellung ist montags bis freitags von 14.30 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr zu sehen. Freier Eintritt.

Italiano :

Le valli della Mosa e del Semoy sotto l’occupazione tedesca dal 1914 al 1917. CONFERENZA e DEDICHE di Pascal Boillet. Sabato 8 novembre alle 18.00. Conservare e tramandare, affinché qualcun altro possa conoscere e continuare la catena del ricordo, la ricerca della verità. Pascal Boillet, pittore impegnato nella memoria della Grande Guerra , arriva a FUMAY per esporre dal 3 al 16 novembre le sue opere dedicate al conflitto 1914-1918. Artista prolifico, nel 2014 ha pubblicato un libro su questo tema dal titolo En vallées de Meuse et Semoy sous l’occupation allemande de 1914 à 1918 ( Nelle valli della Mosa e del Semoy sotto l’occupazione tedesca dal 1914 al 1918 ). Recentemente ripubblicato, il libro, riccamente documentato e illustrato, sarà utilizzato come base per una conferenza, seguita da una sessione di firma del libro. MOSTRA DI PITTURA Dal 3 al 16 novembre. Mostra aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00. Ingresso libero.

Espanol :

Los valles del Mosa y del Semoy bajo la ocupación alemana de 1914 a 1917. CONFERENCIA y DEDICATORIA de Pascal Boillet. Sábado 8 de noviembre a las 18.00 h. Conservar y transmitir, para que otro conozca y continúe la cadena del recuerdo, la búsqueda de la verdad. Pascal Boillet, pintor comprometido con la memoria de la Gran Guerra , viene a FUMAY para exponer del 3 al 16 de noviembre sus obras dedicadas al conflicto de 1914-1918. Artista prolífico, en 2014 publicó un libro sobre este tema titulado En vallées de Meuse et Semoy sous l’occupation allemande de 1914 à 1918 ( En los valles de Mosa y Semoy bajo la ocupación alemana de 1914 a 1918 ). Recientemente reeditado, el libro, profusamente documentado e ilustrado, servirá de base para una conferencia, seguida de una sesión de firma de libros. EXPOSICIÓN DE PINTURAS Del 3 al 16 de noviembre. Exposición abierta de lunes a viernes, de 14.30 a 18.30 h, y los sábados, de 10.00 a 12.00 h. Entrada gratuita.

