En Van Simone Camping du Mas Issoire

En Van Simone

Camping du Mas 14 avenue du Docteur Bienfait Issoire Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-17

En Van Simone, l’événement vanlife et voyage nomade incontournable de la région ! Rendez-vous pour un week-end de découverte, de rencontre, d’échanges, de musique, de goût et surtout de plaisir !

.

Camping du Mas 14 avenue du Docteur Bienfait Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@evs-festival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

En Van Simone, the region’s must-attend vanlife and nomadic travel event! Join us for a weekend of discovery, encounters, exchanges, music, taste and, above all, pleasure!

L’événement En Van Simone Issoire a été mis à jour le 2026-03-03 par Auvergne Pays d’Issoire