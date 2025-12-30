(EN) VERS NOS PÈRES Quai des arts Pornichet

(EN) VERS NOS PÈRES

Quand le cirque se fait confidence…

Entourés du public, sur une petite scène intimiste, Florent et David, artistes de cirque, invitent celui-ci à entendre leurs pensées de fils, de pères, d’amis, d’amour et de doutes.

Par un double dialogue de corps et de mots, ils confient leurs peurs, leurs échecs, tentent d’aller vers la douceur, la tendresse, de se réapproprier leurs rôles et postures de pères, en quête d’une paternité alternative à celle qu’ils ont subie.

Au fil des confidences, la scène évolue et les contraint progressivement à s’adapter en prenant de plus en plus de risques. Entre humour et tension, confiance et défiance, ils osent montrer leur vulnérabilité, évoquent le creux de nos cœurs.

Par ces questions profondes et contemporaines, (En) vers nos pères explore ainsi la généalogie des pères et sonde la domination des enfants dans le modèle familial patriarcal.

Informations pratiques

Où ?

A Quai des arts

Quand ?

Le 3 février

⏰ Horaires ?

De 20h à 21h

L’entrée est-elle payante ?

Oui l’entrée est payante. La tarif plein est de 24 € et celui réduit est de 17 €.

️ Faut-il réserver ?

Oui il faut mieux réserver et notamment par le lien suivant billetterie de Quai des arts.

‍ ‍ ‍ Puis-je venir avec mes enfants ?

Le spectacle est accessible dès 7 ans.

ℹ️ Infos complémentaires

Assises fournies par la compagnie Allégorie. .

Quai des arts 2 avenue Camille Flammarion Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 99 43 billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

