En visite chez les dinos Angeac-Charente
mercredi 19 août 2026 · Angeac-Charente
Informations pratiques
Angeac-Charente
En visite chez les dinos
Route des bergeries Ancienne école du village Angeac-Charente Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 15:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Séance immersive et interactive suivie d’un atelier pour fabriquer son dinosaure.
Réservation obligatoire
.
Route des bergeries Ancienne école du village Angeac-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An immersive and interactive session followed by a workshop where you can make your own dinosaur.
Reservations required
L’événement En visite chez les dinos Angeac-Charente a été mis à jour le 2026-07-17 par Destination Cognac