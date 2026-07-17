Informations pratiques

Angeac-Charente

En visite chez les dinos

Route des bergeries Ancienne école du village Angeac-Charente Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 15:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Séance immersive et interactive suivie d’un atelier pour fabriquer son dinosaure.

Réservation obligatoire

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Route des bergeries Ancienne école du village Angeac-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

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English :

An immersive and interactive session followed by a workshop where you can make your own dinosaur.

Reservations required

L’événement En visite chez les dinos Angeac-Charente a été mis à jour le 2026-07-17 par Destination Cognac