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AGENDA · Angeac-Charente

En visite chez les dinos Angeac-Charente

mercredi 19 août 2026 · Angeac-Charente

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Route des bergeries Ancienne école du village
Ville
16120 Angeac-Charente
Département
Charente
Tarif
7 7 7

Angeac-Charente

En visite chez les dinos

Route des bergeries Ancienne école du village Angeac-Charente Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 15:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Séance immersive et interactive suivie d’un atelier pour fabriquer son dinosaure.
Réservation obligatoire
  .

Route des bergeries Ancienne école du village Angeac-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 

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English :

An immersive and interactive session followed by a workshop where you can make your own dinosaur.
Reservations required

L’événement En visite chez les dinos Angeac-Charente a été mis à jour le 2026-07-17 par Destination Cognac