En visite sur le chemin de halage à Saint-Bernard Stade de Saint-Bernard Saint-Bernard

En visite sur le chemin de halage à Saint-Bernard Dimanche 21 septembre, 10h00 Stade de Saint-Bernard Ain

Places limitées, inscription par mail à contact@spinosa.fr

Pour le public adulte, une visite guidée vous est proposée à 14h afin de découvrir le halage, les usages passés du fleuve et le patrimoine fluvial. Places limitées, inscription sur place avant le départ qui se fait à la buvette.

Départ : chemin de halage, parking restaurant Bibet

Pour déambuler en toute autonomie, des panneaux informatifs disposés le long du chemin de halage vous invitent à découvrir à votre rythme les richesses naturelles et historiques de la Saône.

Buvette et petite restauration sur place. Places limitées, inscription par mail à contact@spinosa.fr

Dimanche 10h-17h, visite à 14h

Organisé par l’association SPINOSA

Stade de Saint-Bernard 50 Impasse Jacquet 01600 SAINT-BERNARD Saint-Bernard 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:contact@spinosa.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Spinosa