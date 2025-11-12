En voie d’illumination : Lumières de la Nature Jardin des plantes Paris

Une promenade spectaculaire dans des mondes obscurs

Prêts pour un tour du monde inédit à la découverte des « Lumières de la Nature » ? Pour la 7e édition de En voie d’illumination, venez percer les secrets des phénomènes lumineux naturels sur terre, dans les fonds marins et dans le ciel, à travers la représentation de nombreuses espèces animales, végétales et minérales, aussi merveilleuses que surprenantes.

Des éruptions volcaniques aux lucioles, en passant par les fluorites, les aurores boréales et les baudroies des abysses, découvrez la bioluminescence, la fluorescence ou encore l’incandescence. Des phénomènes lumineux bien réels, parfois invisibles à l’œil nu, mais toujours spectaculaires !

Laissez-vous séduire par cette promenade nocturne unique, mêlant rigueur scientifique, technologies de pointe et dispositifs immersifs, qui vous fera vivre une expérience féérique et éclairante !

Des nouvelles technologies au service de la poésie et de la science

Pour cette nouvelle édition de En voie d’illumination, la promenade nocturne du Jardin des Plantes, le concept a été repensé, pour vous offrir une expérience toujours plus impressionnante et immersive.

Mapping vidéo, lasers, hologrammes, lumière UV, projections vidéo, rubans et dalles LED, mises en lumières… Dispositifs technologiques innovants et accompagnement pédagogique et sonore s’allient pour vous montrer ces phénomènes lumineux naturels.

Certains phénomènes peuvent vous paraître incroyables ; pourtant, tout est vrai dans le parcours ! Comme chaque année, la promenade nocturne a été conçue en collaboration avec les scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle. L’objectif ? Vous faire profiter d’une expérience à la fois féérique et rigoureuse sur le plan scientifique.

4 milieux féériques à découvrir

Lumières minérales

Des minéraux fluorescents, issus de nos collections et scannés en 3D par les membres de la plateforme Surfaçus, vous révèlent leurs étincelantes couleurs cachées. Admirez également deux vraies fluorites de plusieurs kilogrammes, exceptionnellement sorties des réserves : éclairées par des lampes UV, elles vous dévoilent leur surprenante lumière bleue. Enfin, un volcan de près de 6 mètres reproduit une éruption volcanique, pour un résultat spectaculaire !

Lumières terrestres

Explorez la luminescence des végétaux, des champignons et des animaux terrestres, des forêts d’altitude européennes aux sous-bois sud-américains, en passant par les forêts tropicales d’Asie du Sud-Est. Guidés par des empreintes d’animaux, cheminez entre les arbres du Jardin des Plantes transformés en champignons géants, jusqu’à atteindre la Serre, éclairée de toute part pour l’occasion.

Lumières marines

Plongez dans les profondeurs de l’océan, où 70 % des organismes utilisent la bioluminescence ! Projeté sur la façade de la Grande Galerie de l’Évolution, un film d’animation inédit de 6 minutes vous immerge dans les aventures d’un petit poisson-phare, à la rencontre de drôles d’organismes marins luminescents. Après ce tourbillon aquatique, un immense hologramme vous présente des espèces peu connues du milieu marin.

Lumières célestes

Orages, aurores boréales, pluie d’étoiles filantes, pleine lune… Les phénomènes lumineux s’enchaînent au-dessus de vos têtes ! Sursautez avec le bruit du tonnerre, admirez une voûte céleste constellée d’étoiles et observez une authentique météorite de 420 kg issue de nos collections, exposée pour la première fois en extérieur. De quoi quitter le Jardin des Plantes avec des lumières plein les yeux !

Plongez à la découverte des lumières émises par la nature avec ce parcours nocturne inédit dans les allées du Jardin des Plantes, où nouvelles technologies riment avec poésie et science. Une expérience féérique qui explore les lumières cachées du monde végétal et animal, mais aussi minéral et céleste !

Du lundi 05 janvier 2026 au dimanche 18 janvier 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 18h00 à 22h00

Du samedi 20 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 18h00 à 22h00

Du mercredi 12 novembre 2025 au vendredi 19 décembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 18h00 à 22h00

payant

De 13 à 28 €

Forfait tribu disponible

Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-12T19:00:00+01:00

fin : 2026-01-18T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-12T18:00:00+02:00_2025-11-12T22:00:00+02:00;2025-11-13T18:00:00+02:00_2025-11-13T22:00:00+02:00;2025-11-14T18:00:00+02:00_2025-11-14T22:00:00+02:00;2025-11-15T18:00:00+02:00_2025-11-15T22:00:00+02:00;2025-11-16T18:00:00+02:00_2025-11-16T22:00:00+02:00;2025-11-19T18:00:00+02:00_2025-11-19T22:00:00+02:00;2025-11-20T18:00:00+02:00_2025-11-20T22:00:00+02:00;2025-11-21T18:00:00+02:00_2025-11-21T22:00:00+02:00;2025-11-22T18:00:00+02:00_2025-11-22T22:00:00+02:00;2025-11-23T18:00:00+02:00_2025-11-23T22:00:00+02:00;2025-11-26T18:00:00+02:00_2025-11-26T22:00:00+02:00;2025-11-27T18:00:00+02:00_2025-11-27T22:00:00+02:00;2025-11-28T18:00:00+02:00_2025-11-28T22:00:00+02:00;2025-11-29T18:00:00+02:00_2025-11-29T22:00:00+02:00;2025-11-30T18:00:00+02:00_2025-11-30T22:00:00+02:00;2025-12-03T18:00:00+02:00_2025-12-03T22:00:00+02:00;2025-12-04T18:00:00+02:00_2025-12-04T22:00:00+02:00;2025-12-05T18:00:00+02:00_2025-12-05T22:00:00+02:00;2025-12-06T18:00:00+02:00_2025-12-06T22:00:00+02:00;2025-12-07T18:00:00+02:00_2025-12-07T22:00:00+02:00;2025-12-10T18:00:00+02:00_2025-12-10T22:00:00+02:00;2025-12-11T18:00:00+02:00_2025-12-11T22:00:00+02:00;2025-12-12T18:00:00+02:00_2025-12-12T22:00:00+02:00;2025-12-13T18:00:00+02:00_2025-12-13T22:00:00+02:00;2025-12-14T18:00:00+02:00_2025-12-14T22:00:00+02:00;2025-12-17T18:00:00+02:00_2025-12-17T22:00:00+02:00;2025-12-18T18:00:00+02:00_2025-12-18T22:00:00+02:00;2025-12-19T18:00:00+02:00_2025-12-19T22:00:00+02:00;2025-12-20T18:00:00+02:00_2025-12-20T22:00:00+02:00;2025-12-21T18:00:00+02:00_2025-12-21T22:00:00+02:00;2025-12-22T18:00:00+02:00_2025-12-22T22:00:00+02:00;2025-12-23T18:00:00+02:00_2025-12-23T22:00:00+02:00;2025-12-24T18:00:00+02:00_2025-12-24T22:00:00+02:00;2025-12-25T18:00:00+02:00_2025-12-25T22:00:00+02:00;2025-12-26T18:00:00+02:00_2025-12-26T22:00:00+02:00;2025-12-27T18:00:00+02:00_2025-12-27T22:00:00+02:00;2025-12-28T18:00:00+02:00_2025-12-28T22:00:00+02:00;2025-12-29T18:00:00+02:00_2025-12-29T22:00:00+02:00;2025-12-30T18:00:00+02:00_2025-12-30T22:00:00+02:00;2025-12-31T18:00:00+02:00_2025-12-31T22:00:00+02:00;2026-01-01T18:00:00+02:00_2026-01-01T22:00:00+02:00;2026-01-02T18:00:00+02:00_2026-01-02T22:00:00+02:00;2026-01-03T18:00:00+02:00_2026-01-03T22:00:00+02:00;2026-01-04T18:00:00+02:00_2026-01-04T22:00:00+02:00;2026-01-07T18:00:00+02:00_2026-01-07T22:00:00+02:00;2026-01-08T18:00:00+02:00_2026-01-08T22:00:00+02:00;2026-01-09T18:00:00+02:00_2026-01-09T22:00:00+02:00;2026-01-10T18:00:00+02:00_2026-01-10T22:00:00+02:00;2026-01-11T18:00:00+02:00_2026-01-11T22:00:00+02:00;2026-01-14T18:00:00+02:00_2026-01-14T22:00:00+02:00;2026-01-15T18:00:00+02:00_2026-01-15T22:00:00+02:00;2026-01-16T18:00:00+02:00_2026-01-16T22:00:00+02:00;2026-01-17T18:00:00+02:00_2026-01-17T22:00:00+02:00;2026-01-18T18:00:00+02:00_2026-01-18T22:00:00+02:00

Jardin des plantes 57, rue Cuvier 75005 Paris

https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/illuminations