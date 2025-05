En voiture psymone dans le cadre du festival Ah – Place Jean Émonneau Airvault, 14 mai 2025 14:00, Airvault.

Deux-Sèvres

En voiture psymone dans le cadre du festival Ah Place Jean Émonneau Centre Socio Culturel Airvault Deux-Sèvres

Début : 2025-05-14 14:00:00

fin : 2025-05-14 17:00:00

2025-05-14

Le collectif santé mentale propose diverses activités autour de la santé mentale yoga, sport santé, démarches santé, jeux de société, goûter préparé par l’atelier cuisine… Un véhicule spécialement aménage qui fait le tour du département. L »ccasion d’échanger autour de la santé mentale et des troubles psychiques avec des bénévoles de l’Unafam, des professionnels de santé et du médico-social, et des personnes concernées.

Centre Socio Culturel 05 49 64 73 10

Place Jean Émonneau Centre Socio Culturel

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

