En voiture Simone ! Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

En voiture Simone !

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-07

2026-02-04

Quatre journées d’animations culturelles et de médiations pour l’égalité et contre le sexisme destinées à différents publics (enfants, ados, adultes, parents, scolaires…) sont proposées du 04 au 07 février 2026.

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99 simone@lacouveuse.fr

English : En voiture Simone !

Four days of cultural events and mediation for equality and against sexism aimed at different audiences (children, teenagers, adults, parents, schoolchildren, etc.) are scheduled from February 04 to 07, 2026.

