En Voix Chorale éphémère Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

En Voix Chorale éphémère

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13 23:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Viens chanter avec nous, Une chanson, le temps d’Une soirée. Viens vivre le bonheur d’être ensemble à l’unisson, accompagné des musiciens et dirigé par Jeanne. Aucun niveau requis, juste l’envie de chanter en chœur . N’hésite pas à venir en groupe, avec des potes, de la famille, ou les deux: plus on est nombreux, plus le moment est fort.

Chacun pourra apporter quelque chose à grignoter pour manger ensemble après la musique. .

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

