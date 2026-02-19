En Voix Chorale éphémère Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône
En Voix Chorale éphémère Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône vendredi 13 mars 2026.
En Voix Chorale éphémère
Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2026-03-13 19:30:00
fin : 2026-03-13 23:30:00
2026-03-13
Viens chanter avec nous, Une chanson, le temps d’Une soirée. Viens vivre le bonheur d’être ensemble à l’unisson, accompagné des musiciens et dirigé par Jeanne. Aucun niveau requis, juste l’envie de chanter en chœur . N’hésite pas à venir en groupe, avec des potes, de la famille, ou les deux: plus on est nombreux, plus le moment est fort.
Chacun pourra apporter quelque chose à grignoter pour manger ensemble après la musique. .
Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
