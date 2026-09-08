EN VOYAGE AVEC GEORGE SAND CASA XANXO Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

EN VOYAGE AVEC GEORGE SAND

CASA XANXO 8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 15:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Lieu de RDV : Casa Xanxo

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CASA XANXO 8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

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English :

Meeting place: Casa Xanxo

L’événement EN VOYAGE AVEC GEORGE SAND Perpignan a été mis à jour le 2026-09-08 par PERPIGNAN TOURISME