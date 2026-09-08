AGENDA · Perpignan
EN VOYAGE AVEC GEORGE SAND CASA XANXO Perpignan
vendredi 30 octobre 2026 · CASA XANXO · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
EN VOYAGE AVEC GEORGE SAND
CASA XANXO 8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 15:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Lieu de RDV : Casa Xanxo
.
CASA XANXO 8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meeting place: Casa Xanxo
L’événement EN VOYAGE AVEC GEORGE SAND Perpignan a été mis à jour le 2026-09-08 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- AFTERWORK CHEZ CAVAVIN CAVAVIN Perpignan 17 septembre 2026
- MANU CLABECQ EXPO ELMEDIATOR Perpignan 18 septembre 2026
- SOS PALAIS: MISSION SAUVETAGE ! Rue des Archers Perpignan 19 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Perpignan 19 septembre 2026
- Visite de la Banque de France de Perpignan, Banque de France – Perpignan, Perpignan 19 septembre 2026