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EN VOYAGE AVEC GEORGE SAND CASA XANXO Perpignan

vendredi 30 octobre 2026 · CASA XANXO · Perpignan

EN VOYAGE AVEC GEORGE SAND CASA XANXO Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
CASA XANXO
Adresse
8 Rue de la Main de Fer
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

EN VOYAGE AVEC GEORGE SAND

CASA XANXO 8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 15:00:00
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-30

Lieu de RDV : Casa Xanxo
  .

CASA XANXO 8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

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English :

Meeting place: Casa Xanxo

L’événement EN VOYAGE AVEC GEORGE SAND Perpignan a été mis à jour le 2026-09-08 par PERPIGNAN TOURISME

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