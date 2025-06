En voyage avec Satomi Ichiwaka ! Réquista 17 juillet 2025 07:00

Venez découvrir le monde à travers les albums de cette grande voyageuse

Jeudi 17 juillet 14h En voyage avec Satomi Ichikawa ! Médiathèque

Lectures, jeux et goûter partagé aux saveurs du monde.

Gratuit, dès 3 ans, inscription obligatoire 05 65 46 14 76 ou mediatheque@requistanais.fr .

Place du Général de Gaulle

Réquista 12170 Aveyron Occitanie

English :

Discover the world through the albums of this great traveller

German :

Entdecken Sie die Welt durch die Alben dieser Weltreisenden

Italiano :

Scoprire il mondo attraverso gli album di questo grande viaggiatore

Espanol :

Descubra el mundo a través de los álbumes de este gran viajero

