ENAGUA Conques-sur-Orbiel

ENAGUA

Rue du commerce Conques-sur-Orbiel Aude

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Chant et percussions ibériques.

Trois musiciennes passionnées vous embarquent pour un voyage enjoué dans le patrimoine musical ibérique, métissé avec d’autres cultures musicales. Au son de percussions et de voix chaleureuses, avec des arrangements polyphoniques et polyrythmiques originaux, ce trio musical féminin sublime un répertoire traditionnel refleurissant !

A noter ENAGUA animera une une masterclass, le samedi 17 janvier, de 14h à 17h, autour du chant, de la danse et des percussions ibériques. Infos lanebuleuse.11@gmail.com

.

Rue du commerce Conques-sur-Orbiel 11600 Aude Occitanie +33 6 32 99 75 73 contact@11bouge.com

English :

Iberian singing and percussion.

Three passionate musicians take you on a playful journey through Iberian musical heritage, blended with other musical cultures. With the sound of percussion and warm vocals, and original polyphonic and polyrhythmic arrangements, this all-female musical trio brings a traditional repertoire to life!

Please note: ENAGUA will be holding a masterclass on Saturday January 17, from 2pm to 5pm, focusing on singing, dancing and Iberian percussion. Infos lanebuleuse.11@gmail.com

