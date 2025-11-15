Encadrement d’art découverte MJC Héritan Mâcon
Encadrement d’art découverte MJC Héritan Mâcon samedi 15 novembre 2025.
Encadrement d’art découverte
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Cette technique permet de sublimer vos souvenirs et d’apporter une touche personnelle à votre intérieur. Grâce à un jeu de formes géométriques, de papiers et de techniques variées, chaque image devient une pièce unique.
Animé par Martine Quiles, passionnée d’encadrement d’art avec plusieurs années d’expérience. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
English : Encadrement d’art découverte
German : Encadrement d’art découverte
Italiano :
Espanol :
L’événement Encadrement d’art découverte Mâcon a été mis à jour le 2025-10-07 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès