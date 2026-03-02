Encadrement d’art découverte MJC Héritan Mâcon

Encadrement d’art découverte

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

2026-04-04

L’encadrement d’art est l’art de mettre en valeur des œuvres et objets tels que peintures, photographies ou aquarelles. Cette technique permet de sublimer vos souvenirs et d’apporter une touche personnelle à votre intérieur. Grâce à un jeu de formes géométriques, de papiers et de techniques variées, chaque image devient une pièce unique, reflétant votre attachement et votre sensibilité artistique.

À apporter une photo, une image, un dessin 10×15 cm ou 14 x 14cm. 1 règle, 1 crayon à papier mine fine, 1 gomme, 1 cutter, 1 pinceau, chiffon. Attention, du matériel de qualité est souhaitable pour une bonne approche de la technique d’encadrement et notamment un cutter professionnel

Animé par Martine Quiles, passionnée d’encadrement d’art avec plusieurs années d’expérience. Formée par des animatrices spécialisées dans l’encadrement, elle a appris à développer l’art du beau et de la rigueur. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

