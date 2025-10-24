Enchantement Automnal Place du 11 novembre Saugues

Enchantement Automnal

Place du 11 novembre Médiathèque 1er étage Saugues Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-10-24

fin : 2025-11-22

2025-10-24

Enchantement Automnal par l’Atelier du Bonheur de Corinne Chany.

Place du 11 novembre Médiathèque 1er étage Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 68 97 68 mediatheque@saugues.fr

English :

Enchantement Automnal by Corinne Chany’s Atelier du Bonheur.

German :

Herbstliche Verzauberung von Corinne Chanys Atelier du Bonheur .

Italiano :

Enchantement Automnal dell’Atelier du Bonheur di Corinne Chany.

Espanol :

Enchantement Automnal del Atelier du Bonheur de Corinne Chany.

