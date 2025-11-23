Enchantement Vibraye

Enchantement

Quai des Arts Vibraye Sarthe

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

JDC est une école de danse basée sur Le Mans. Des élèves qui ont commencé la danse à 4 ans avec leur professeur. Certaines sont devenues professionnelles, d’autres en voie de professionnalisation. Une compagnie pré-professsionnelle autour d’un thème qui nous anime l’univers de Disney

Ce spectacle de 45 minutes est destiné aux enfants (à partir de 3 ans) et aux plus grands !

Venez voyager dans les différents univers entre Princesses, Pirates et Super héros.

Un enchaînement de costumes et de chorégraphiées variées sur vos musiques favorites !

Venez découvrir la danse orientale de Jasmine, la danse africaine de Vaiana, la danse celtique de Raiponse, les envolées des super héros. .

Quai des Arts Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire valeriealix72@gmail.com

English :

JDC is a dance school based in Le Mans. Students who started dancing at the age of 4 with their teacher. Some have gone on to become professionals, others are in the process of doing so. A pre-professional company with a theme that drives us: the world of Disney

German :

JDC ist eine Tanzschule mit Sitz in Le Mans. Schülerinnen und Schüler, die mit vier Jahren mit ihrer Lehrerin mit dem Tanzen begonnen haben. Einige von ihnen sind mittlerweile Profis, andere sind auf dem Weg zur Professionalisierung. Ein vorprofessionelles Ensemble rund um ein Thema, das uns antreibt: die Welt von Disney

Italiano :

JDC è una scuola di danza con sede a Le Mans. Gli studenti hanno iniziato a ballare all’età di 4 anni con il loro insegnante. Alcuni sono diventati ballerini professionisti, altri sono in procinto di farlo. Una compagnia pre-professionale basata su un tema che ci anima: il mondo Disney

Espanol :

JDC es una escuela de danza con sede en Le Mans. Alumnos que empezaron a bailar a los 4 años con su profesor. Algunos se han convertido en bailarines profesionales, mientras que otros están en proceso de hacerlo. Una compañía preprofesional en torno a un tema que nos mueve: el mundo de Disney

L’événement Enchantement Vibraye a été mis à jour le 2025-11-12 par Bureau d’information touristique de Vibraye