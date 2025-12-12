Enchantements Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Enchantements Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein Paris

Enchantements Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris jeudi 22 janvier 2026.

Salle Olivier Alain
David Berdery, piano
Pierre Louis de Laporte, direction

Concert de l’ensemble vocal de la Maîtrise
Le jeudi 22 janvier 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-22T20:00:00+01:00
fin : 2026-01-22T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-22T19:00:00+02:00_2026-01-22T20:30:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid  75008 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis