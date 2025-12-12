Enchantements Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris
Enchantements Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris jeudi 22 janvier 2026.
Salle Olivier Alain
David Berdery, piano
Pierre Louis de Laporte, direction
Concert de l’ensemble vocal de la Maîtrise
Le jeudi 22 janvier 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris
