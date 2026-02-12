Enchanter le Ruisseau des Corneilles Bibliothèque Paul Cezanne Aix-en-Provence

Enchanter le Ruisseau des Corneilles

Du mardi 7 au jeudi 9 avril 2026 de 17h à 18h. Bibliothèque Paul Cezanne 2, Place Antoine Maurel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-07 17:00:00

fin : 2026-04-09 18:00:00

2026-04-07

Enchanter le Ruisseau des Corneilles : Une rencontre entre les arts et l’engagement écologique. Grande collecte de déchets, médiation et ateliers artistiques in situ écriture, dessin, sensibilisation sur le devenir des déchets, ethnobotanique, sculpture

Le Programme



● Mardi 7 avril 17h Sensibilisation sur le devenir des déchets avec un conte, animé par Lucie Coin et une médiatrice à la bibliothèque Cezanne.

● Mercredi 8 avril de 14h à 18h au Ruisseau des Corneilles situé juste derrière la bibliothèque

grande collecte de déchets et ateliers in situ dessin, écriture et photographie sur le vif, médiation ethnobotanique animés par Sandra Brau, Lucie Coin et Marilène Vigroux.

● Jeudi 9 avril de 15h à 18h atelier sculpture de déchets à la bibliothèque Cézanne.



Exposition des dessins, textes, photos et sculptures réalisé lors des ateliers du 14 au 23 avril à la Bibliothèque Cézanne puis du 28 avril au 6 mai au Centre Social et Culturel la Rose des Vents 30 rue Albert Lebrun.

Suite aux expositions atelier création du Fanzine de l’événement avec les participant.e.s des ateliers animé par Marie-Laure Para .

Bibliothèque Paul Cezanne 2, Place Antoine Maurel Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 22 23 04 collectifnewartaix@gmail.com

English :

Enchanting the Ruisseau des Corneilles: An encounter between the arts and ecological commitment. Large-scale waste collection, mediation and in situ artistic workshops: writing, drawing, awareness-raising on the fate of waste, ethnobotany, sculpture, etc

