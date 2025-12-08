ENCHANT(I)ÉE Sainte-Marie-la-Mer
ENCHANT(I)ÉE Sainte-Marie-la-Mer vendredi 9 janvier 2026.
ENCHANT(I)ÉE
Complexe Oméga Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 20:45:00
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Entre rires et émotions, Enchant(i)ée raconte l’histoire d’une jeune femme passionnée de comédie musicale qui cherche sa place dans le monde.
.
Complexe Oméga Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Between laughter and emotion, Enchant(i)ée tells the story of a young woman with a passion for musical comedy who is searching for her place in the world.
L’événement ENCHANT(I)ÉE Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2025-12-08 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER