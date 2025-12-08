ENCHANT(I)ÉE Sainte-Marie-la-Mer

vendredi 9 janvier 2026.

Complexe Oméga Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 15

Début : 2026-01-09 20:45:00
fin : 2026-01-09

2026-01-09

Entre rires et émotions, Enchant(i)ée raconte l’histoire d’une jeune femme passionnée de comédie musicale qui cherche sa place dans le monde.
Complexe Oméga Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

Between laughter and emotion, Enchant(i)ée tells the story of a young woman with a passion for musical comedy who is searching for her place in the world.

