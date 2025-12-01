Encierro de Noël Manade Gillet Aureille
Encierro de Noël Manade Gillet Aureille samedi 20 décembre 2025.
Encierro de Noël
Samedi 20 décembre 2025 à partir de 9h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Manade Gillet Chemin de Bellefonte Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-20 09:30:00
Profitez d’une Encierro de Noël à la Manade Gillet à Aureille, samedi 20 décembre à partir de 9h30 !
Organisée par le Comité des Fêtes de Mouriès avec la manade Gillet d’Aureille
Au programme
9h30 Petit déjeuner offert
11h 3 taureaux dans le bouvaou
12h à 14h30 Bodega avec DJ Tomy et DJ Ness
14h30 6 taureaux dans le bouvaou
Avec ballots de paille !
Château gonflable, cadeaux… .
Manade Gillet Chemin de Bellefonte Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 49 34 36 comitedesfetesmouries@gmail.com
English :
Enjoy a Christmas bull run at the Manade Gillet in Aureille on Saturday 20 December from 9.30am!
L’événement Encierro de Noël Aureille a été mis à jour le 2025-12-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles