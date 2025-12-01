Encierro de Noël Manade Gillet Aureille

Encierro de Noël

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 9h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Manade Gillet Chemin de Bellefonte Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-20 09:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Profitez d’une Encierro de Noël à la Manade Gillet à Aureille, samedi 20 décembre à partir de 9h30 !

Organisée par le Comité des Fêtes de Mouriès avec la manade Gillet d’Aureille



Au programme

9h30 Petit déjeuner offert

11h 3 taureaux dans le bouvaou

12h à 14h30 Bodega avec DJ Tomy et DJ Ness

14h30 6 taureaux dans le bouvaou

Avec ballots de paille !



Château gonflable, cadeaux… .

Manade Gillet Chemin de Bellefonte Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 49 34 36 comitedesfetesmouries@gmail.com

English :

Enjoy a Christmas bull run at the Manade Gillet in Aureille on Saturday 20 December from 9.30am!

