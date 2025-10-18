Encore des questions, toujours des histoires TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Encore des questions, toujours des histoires TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 20:30 – 21:35

Gratuit : non 11 € / 15 € Tarif normal – 15 €Tarif réduit – 11 € Tout public

Drôle, sarcastique, introspectif, honnête, participatif… Les adjectifs sont nombreux pour décrire ce seul en scène, à la croisée des genres.Après une année de rodage, Léo Bossavit revient au TNT avec la version finale de son one-man-show.Écrit et interprété par Léo Bossavit.Durée : 1h05À partir de 14 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/