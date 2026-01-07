Encore des Zistoires ! Bibliothèque Bellangerais Rennes
Encore des Zistoires ! Bibliothèque Bellangerais Rennes mercredi 14 janvier 2026.
Encore des Zistoires ! Bibliothèque Bellangerais Rennes 14 janvier – 18 mars, certains mercredis dans la limite des places disponibles
Lectures pour les enfants de 0 à 3 ans, par les bibliothécaires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-14T10:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-18T11:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 40
Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr 02 23 62 26 40