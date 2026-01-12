Encore et 23:59 Sara Landry Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône
Tarif : 39 – 39 – EUR
Début : 2026-04-30 21:30:00
fin : 2026-05-01
2026-04-30
Le 30 avril, Encore et 23:59 unissent de nouveau leurs forces pour accueillir, pour la première fois à la Halle Tony Garnier, une tête d’affiche internationale la légende Sara Landry
English :
On April 30, Encore and 23:59 join forces once again to welcome international headliner Sara Landry to Halle Tony Garnier for the first time
