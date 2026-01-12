Encore & Face 2 Face Fiducial Astéria Décines-Charpieu

Encore & Face 2 Face

Fiducial Astéria 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 36.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 23:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Face 2 Face sera à la FIDUCIAL Astéria de Lyon-Décines le 11 avril 2026 pour une nuit de 6h de sets où les artistes s’affrontent en face à face.

.

Fiducial Astéria 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Face 2 Face will be at the FIDUCIAL Astéria in Lyon-Décines on April 11, 2026 for a night of 6h sets where the artists face off.

L’événement Encore & Face 2 Face Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-01-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme