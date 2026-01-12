Encore & Face 2 Face Fiducial Astéria Décines-Charpieu
Encore & Face 2 Face Fiducial Astéria Décines-Charpieu samedi 11 avril 2026.
Encore & Face 2 Face
Tarif : 36.2 – 36.2 – 36.2 EUR
Début : 2026-04-11 23:00:00
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Face 2 Face sera à la FIDUCIAL Astéria de Lyon-Décines le 11 avril 2026 pour une nuit de 6h de sets où les artistes s’affrontent en face à face.
Fiducial Astéria 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Face 2 Face will be at the FIDUCIAL Astéria in Lyon-Décines on April 11, 2026 for a night of 6h sets where the artists face off.
L’événement Encore & Face 2 Face Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-01-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme