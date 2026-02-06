Encore plus de gym d’éveil ! Rue Laplacette Ogeu-les-Bains

Encore plus de gym d’éveil !

Rue Laplacette Dojo Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

Encore plus de gym d’éveil ! Atelier parent-enfant du 4 pattes jusqu’à 4 ans. .

Rue Laplacette Dojo Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 86 13 32 contact@lessources.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Encore plus de gym d’éveil !

L’événement Encore plus de gym d’éveil ! Ogeu-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn