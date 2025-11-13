Encore un… – Compagnie LamaLo Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Edition spéciale homophobie pour l’émission de télévision D’ici et d’Ailleurs. Derrière les chiffres et les gros titres à sensation qui n’en finissent plus, Yoan Benoit nous dévoile les coulisses humaines d’une homophobie oubliée.

Venez découvrir ce spectacle au centre Ruth Bader Ginsburg !

Du jeudi 13 novembre 2025 au vendredi 14 novembre 2025 :

jeudi

de 20h00 à 21h30

vendredi

de 20h00 à 21h30

payant

Tarif plein : 19 €

Tarif réduit : 16 €

Paiement sur place en espèces ou par chèque

Réservation auprès de l’accueil.

Public jeunes et adultes.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/