Encore un… – Compagnie LamaLo Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 13 novembre 2025.
Edition spéciale homophobie pour l’émission de télévision D’ici et d’Ailleurs. Derrière les chiffres et les gros titres à sensation qui n’en finissent plus, Yoan Benoit nous dévoile les coulisses humaines d’une homophobie oubliée.
Venez découvrir ce spectacle au centre Ruth Bader Ginsburg !
Du jeudi 13 novembre 2025 au vendredi 14 novembre 2025 :
jeudi
de 20h00 à 21h30
vendredi
de 20h00 à 21h30
payant
Tarif plein : 19 €
Tarif réduit : 16 €
Paiement sur place en espèces ou par chèque
Réservation auprès de l’accueil.
Public jeunes et adultes.
Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS
+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/