Encore un matin – Place Général Leclerc Homécourt 18 juin 2025 14:30

Meurthe-et-Moselle

Place Général Leclerc Centre culturel Pablo Picasso Homécourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Mercredi 2025-06-18 14:30:00

fin : 2025-06-18

2025-06-18

La Compagnie du Bredin vous donne rendez-vous pour découvrir « Encore un matin », une création collective portée par l’atelier de Martin Selze.

L’entrée est libre.Tout public

Place Général Leclerc Centre culturel Pablo Picasso

Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 04 20 contact@olc54.fr

English :

The Compagnie du Bredin invites you to discover « Encore un matin », a collective creation by Martin Selze?s workshop.

Admission is free.

German :

Die Compagnie du Bredin lädt Sie ein, « Encore un matin » zu entdecken, eine kollektive Kreation, die vom Atelier von Martin Selze getragen wird.

Der Eintritt ist frei.

Italiano :

La Compagnie du Bredin vi invita a scoprire « Encore un matin », una creazione collettiva del laboratorio di Martin Selze.

L’ingresso è gratuito.

Espanol :

La Compagnie du Bredin le invita a descubrir « Encore un matin », una creación colectiva del taller de Martin Selze.

La entrada es gratuita.

L’événement Encore un matin Homécourt a été mis à jour le 2025-06-10 par MILTOL