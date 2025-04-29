ENCORE UNE HISTOIRE, Le Rocher de Palmer, Cenon
ENCORE UNE HISTOIRE, Le Rocher de Palmer, Cenon mercredi 21 octobre 2026.
ENCORE UNE HISTOIRE Mercredi 21 octobre, 17h00 Le Rocher de Palmer Gironde
Tarif Adulte : 29€ | Tarif Enfants moins de 12 ans : 26€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T17:00:00+02:00 – 2026-10-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T17:00:00+02:00 – 2026-10-21T18:00:00+02:00
On connaît leurs voix par cœur, compagnons fidèles des trajets en voiture ou des fins de journées mouvementées. Céline Kallmann et Benjamin Muller délaissent le studio pour donner corps à leurs récits cultes. Sur scène, Céline jongle avec les identités, faisant surgir Tomy le Mouton ou l’espiègle Elliot d’une simple inflexion de voix. Benjamin Muller, lui, guide le récit et en installe le rythme. Les voix, les silences, les sons surprennent et entraînent le public dans chaque récit. Les histoires parlent de courage, d’amitié, de curiosité avec une justesse rare. C’est une parenthèse suspendue où l’on réapprend, le plaisir de se laisser raconter une histoire.
Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/encore-une-histoire-21102026-1500 »}]
Le podcast n°1 des familles quitte les enceintes. Le rituel du coucher s’invite sur la scène du Rocher. Encore une histoire, en spectacle. L’imaginaire prend forme sur scène et se partage cette fo … Jeune public
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