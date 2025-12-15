Encore une histoire ! médiathèque de Bois-Blancs Lille

Encore une histoire ! Samedi 24 janvier 2026, 15h30 médiathèque de Bois-Blancs Nord

Entrée libre

A l’occasion des Nuits de la lecture 2026, ces lectures et ateliers sont ouverts à tous dès 4 ans. Il développent l’imaginaire des petits et des grands et permettent de découvrir de nouvelles histoires à partager en famille.

Voilà la recette de l’après-midi idéal à la médiathèque des Bois-Blancs !

médiathèque de Bois-Blancs 36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

Venez écouter des contes et récits, puis partagez un atelier créatif original.

