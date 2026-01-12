Encore une histoire ! Tours

Encore une histoire !

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Gratuit

Début : Mercredi 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

2026-02-18

Pendant les vacances scolaires, la librairie du CCC OD vous propose un club de lecture jeunesse. L’occasion de découvrir un selection de livres autour d’une exposition ou d’un thème choisi par nos libraires.

De 3 à 7 ans

sans réservation · gratuit · maximum 10 personnes .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

During the school vacations, the CCC OD bookshop offers a children’s book club.

