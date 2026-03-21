Encore une histoire !

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 15:30:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Avant le rendez-vous de la visite en famille, la librairie accueille dès 15h30 enfants et parents pour un temps de lecture partagé.

Avant le rendez-vous de la visite en famille, la librairie accueille dès 15h30 enfants et parents pour un temps de lecture partagé. Ce club de lecture jeunesse vous fait découvrir une sélection de livres autour d’une exposition ou d’un thème choisi par nos libraires.

De 3 à 7 ans

sans réservation · gratuit · maximum 10 personnes .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

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English :

Before the family visit, the bookshop welcomes children and parents to a shared reading time from 3.30pm.

L’événement Encore une histoire ! Tours a été mis à jour le 2026-03-21 par ADT 37