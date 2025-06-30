ENCORE UNE JOURNEE DIVINE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

Encore une journée divine François CluzetEcrite par Denis Michelis, mise en scène par Emmanuel Noblet et interprétée par François Cluzet, la pièce « Encore une journée divine » frôle comédie tragique et thriller psychologique. Il y a des romans qui sont faits pour la scène et, comme eux, des acteurs que l’on rêve de voir un jour au théâtre. Ce sera l’histoire d’un thérapeute qui change radicalement de méthode pour obtenir des guérisons éclatantes chez ses patients. On se demandera si cet homme brillant et caustique est vraiment fou ou si c’est le monde autour qui maltraite tout, particulièrement ceux qui rêvent de changement ? Et qui aiment à en perdre tout repère… ou, parce qu’ils sont sans repères, aiment sans limite… Nous suivrons ses fulgurances et sa dépression, son humour et son intransigeance, nous l’accompagnerons de la thérapie à la folie et de l’amour à la déraison. Interner, dans cette partition folle, la liberté d’un acteur virtuose, voilà le sens de ce travail pour « Encore une journée divine », dont la mise en scène efficace d’Emmanuel Noblet est admirablement servie par François Cluzet.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69