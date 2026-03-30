Encore une journée divine (théâtre) Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes
Encore une journée divine (théâtre) Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes mardi 28 avril 2026.
Encore une journée divine (théâtre)
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : 13 – 13 – 42 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-28
Absent des planches depuis plus de 25 ans, François Cluzet trouve ici un rôle à la mesure de sa démesure.
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Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 76 13 00 contact@anthea-antibes.fr
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English :
Having been absent from the stage for over 25 years, François Cluzet has found a role here that is perfectly suited to his flamboyant nature.
L’événement Encore une journée divine (théâtre) Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins
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