Encore une journée divine (théâtre) Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes

Encore une journée divine (théâtre)

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : 13 – 13 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-28

Absent des planches depuis plus de 25 ans, François Cluzet trouve ici un rôle à la mesure de sa démesure.

.

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 76 13 00 contact@anthea-antibes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Having been absent from the stage for over 25 years, François Cluzet has found a role here that is perfectly suited to his flamboyant nature.

L’événement Encore une journée divine (théâtre) Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins