ENCORE UNE MARILYN Essaion de Paris Paris

ENCORE UNE MARILYN Début : 2026-02-14 à 20:50. Tarif : – euros.

Encore une Marilyn, oui, mais celle-ci raconte sa vie en humour, musique et danse, accompagnée d’un guitariste qui incarne tous les autres rôles.Née d’une idée d’Alice, nous avons créé un conte musical tragi- comique, sans décor, mais avec costumes et accessoires. Marilyn raconte sa vie, mêlant humour, absurde et désespoir. Elle danse et chante, accompagnée à la guitare par Guillaume qui interprète aussi tous les autres personnages. Auteur : Sophie ForteMise en scène : Sophie ForteDistribution : Alice D’Arceaux, Guillaume NoctureDurée : 75mn

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75