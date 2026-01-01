Encourager bébé à explorer et construire son autonomie Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 09:45 – 12:00

Gratuit : non Libre et conscient, à partir de 2€ Atelier à prix libre et conscient, à partir de 2€Sur adhésion à l’association Trust (cotisation libre de 5€ minimum, valable pour l’année scolaire)Voir la programmation complète des ateliers Pause Partum : https://www.asso-trust.fr/ateliers-pause-partum-bottiere Adulte, En famille

Atelier animé par Alexandra Marazano, Consultante en parentalité et éducation Mettez-vous à hauteur de bébé pour comprendre comment il perçoit le monde à mesure qu’il grandit et l’encourager à explorer ! ?Dans cet atelier, nous parlerons de l’importance de l’exploration pour l’enfant, nécessaire à son épanouissement, à ses apprentissages et à son autonomisation progressive. Nous évoquerons également de l’importance de l’attachement et de la sécurité affective pour permettre cette ouverture sur le monde. Nous verrons concrètement comment accompagner bébé dans ses apprentissages de motricité et comment lui donner confiance pour aller vers l’autre et les choses qui l’entourent. Consultante en parentalité et éducation formée à l’approche Filliozat, Alexandra Marazano accompagne les parents dans leurs petits et grands défis de la parentalité. En plus des accompagnements personnalisés aux familles, Alexandra anime des ateliers Filliozat et ses propres ateliers sur les sujets de l’arrivée de bébé, des conflits dans la fratrie, des crises difficiles à gérer, de la période sensible de l’adolescence. Elle soutient les parents pour une bonne relation avec leur enfant !-Accueil à 9h45 pour démarrer l’atelier à 10h.Atelier réservé aux futurs et jeunes parents. Bébés bienvenus !

Maison de quartier Bottière Nantes 44300

