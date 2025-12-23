Encre et Lumière expose ses illustrateurs TARBES Tarbes

Encre et Lumière expose ses illustrateurs

2026-01-16

2026-01-26

2026-01-16

Venez découvrir le travail réalisé par Corinne COURTADE et Philippe ABADIE, adhérents et illustrateurs des recueils d’écriture Encre et Lumière peinture et collage inspirés des ateliers d’expression.

HORAIRES DES VISITES du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 20h

VERNISSAGE Samedi 17 janvier à 16h

Renseignements

Catherine Steffann Tél 06 84 05 94 21

TARBES Quai de l’Adour Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie encre-et-lumiere@mailo.com

English :

Come and discover the work created by Corinne COURTADE and Philippe ABADIE, members and illustrators of the Encre et Lumière writing collections: painting and collage inspired by the expression workshops.

VISIT HOURS: Monday to Saturday, 9am to 12pm and 2pm to 8pm

VERNISSAGE: Saturday January 17 at 4pm

For further information, please contact

Catherine Steffann Tel: 06 84 05 94 21

