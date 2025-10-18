Encre et matières Ecole d’Art André-Malraux Villeneuve-sur-Lot

Ecole d’Art André-Malraux 1 Boulevard Voltaire Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

L’ école d’art André-Malraux invite les adultes et adolescents à partir de 16 ans à une journée d’atelier.

Encadré par l’enseignante Hélène Driffort, ce stage de dessin, avec modèle vivant, propose aux participants d’utiliser l’encre de Chine et divers outils…

Sur réservation.

Ecole d’Art André-Malraux 1 Boulevard Voltaire Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 01 12 ecoledart@grand-villeneuvois.fr

English : Encre et matières

The André-Malraux art school invites adults and teenagers aged 16 and over to a one-day workshop.

Supervised by teacher Hélène Driffort, this drawing workshop, with live models, introduces participants to the use of Indian ink and various tools…

Reservations required.

German : Encre et matières

Die Kunstschule André-Malraux lädt Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren zu einem eintägigen Workshop ein.

In diesem von der Lehrerin Hélène Driffort geleiteten Zeichenkurs mit lebendem Modell lernen die Teilnehmer, Tusche und verschiedene Werkzeuge zu verwenden…

Auf Reservierung.

Italiano :

La scuola d’arte André-Malraux invita adulti e ragazzi a partire dai 16 anni a partecipare a un workshop di un giorno.

Con la supervisione dell’insegnante Hélène Driffort, questo corso di disegno, con modelli dal vivo, introduce i partecipanti all’uso dell’inchiostro di china e di vari strumenti…

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Encre et matières

La escuela de arte André-Malraux invita a adultos y adolescentes a partir de 16 años a un taller de un día.

Dirigido por la profesora Hélène Driffort, este curso de dibujo, con modelos vivos, introduce a los participantes en el uso de la tinta china y de diversas herramientas…

Reserva obligatoria.

