Encrées Théâtre Douze Paris

Du 18 au 28 septembre 2025.

Du 18 au 28 septembre 2025.

Jeudi et samedi à 20h30 – Dimanche à 15h30

(Relâche le vendredi)

A partir de 7 ans – Durée : 1h35

ENCREES, le spectacle musical

Trois destins de femmes, une lettre : Encrées vous plonge dans les vies de celles qui ont changé l’Histoire.

Encrées, c’est l’entrelacement de trois destins de femmes en

apparence parfaitement étrangères, et pourtant intimement liées, par

les combats qu’elles incarnent, et par une mystérieuse lettre. C’est

l’histoire universelle de l’oppresseur et de l’opprimé. De celles et

ceux qui refusent de ployer, qui se battent, et font avancer l’Histoire.

Basé sur les vies d’Hedy Lamarr, des soeurs Mirabal et de Sabine

Zlatin, ce jukebox décapant vous fera voyager à travers le monde, en danse et en musique, à la découverte de ces oubliées de l’Histoire.

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=DB4UKIlZ_oM

Un spectacle plein d’émotion et d’énergie!

Succès Avignon OFF 2024 (Prix du Meilleur spectacle musical) et 2025 !

Le dimanche 28 septembre 2025

de 15h30 à 17h05

Le samedi 27 septembre 2025

de 20h30 à 22h05

Le jeudi 25 septembre 2025

de 20h30 à 22h05

Le dimanche 21 septembre 2025

de 15h30 à 17h05

Le samedi 20 septembre 2025

de 20h30 à 22h05

Le jeudi 18 septembre 2025

de 20h30 à 22h05

De 16 à 19 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Théâtre Douze 6, avenue Maurice Ravel 75012 Paris

http://www.theatredouze.fr/pages/ENCREES_spect-314.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis