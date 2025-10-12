Endimanché Anne Sylvestre Ecuries Pôle Culturel Lorge Caen
Endimanché Anne Sylvestre
Ecuries Pôle Culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Le Chœur Entier présente un programme de chansons d’Anne Sylvestre, mêlant ses célèbres fabulettes pour enfants à ses œuvres moins connues. En solo, en duo ou en chœur, le groupe interprétera notamment T’en souviens-tu la Seine, Un mur pour pleurer et Chat, c’est toi l’chat.
CHŒUR ENTIER (adulte), dirigée par Valéry Dekowski & accompagnée par Olivier Riquart.
ALLEX Yohann, BARBIER Claire, BOTQUIN Lucille, BRIAND Dorothée, CATEL Sylviane, CAZIN GOGUILLON Delphine, CHABAUD Eric, CHABOSY Constance, COHEN Cécile, DE BOURSETTY Anne, DEKOWSKI Marie, DEROBERT Stéphanie, DUCHESNAY Mélodie, DUMENIL Hélène, ESNAULT Elise, FAUBLADIER Hervé, FOUENARD Anne-Sophie, GENDREAU Bertrand, GHAOUI Myriam, GUERIN Michelle, HASSANI Karim, HEINTZ Mathilde, HUE Béatrice, JEAND’HEUR Marie, LACROIX Joëlle, LAGUNEGRAND Anne, LAMMENS Claire, LE DUFF Bertrand, LECOCQ Gaëlle, LEGRIS Aline, LEVEQUE Yves, LOUIS CHARPENTIER Julia, MALENFANT Céline , MORVILLIERS Bertrand, PASQUET Laëtitia, PERON Sébastien, PLANTADE Claire, QUESNEL Karine, ROGER Denis, SAVARY Xavier, SÉGUIN Etienne .
Ecuries Pôle Culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
English : Endimanché Anne Sylvestre
Le Ch?ur Entier presents a program of songs by Anne Sylvestre, mixing her famous children’s fabulettes with her lesser-known works. In solo, duet or backing vocals, the group will perform T’en souviens-tu la Seine, Un mur pour pleurer and Chat, c’est toi l’chat.
German : Endimanché Anne Sylvestre
Le Ch?ur Entier präsentiert ein Programm mit Liedern von Anne Sylvestre, in dem sich ihre berühmten Fabuletten für Kinder mit ihren weniger bekannten Werken vermischen. Als Solist, Duo oder Chor wird die Gruppe unter anderem T’en souviens-tu la Seine, Un mur pour pleurer und Chat, c’est toi l’chat vortragen.
Italiano :
Le Ch?ur Entier presenta un programma di canzoni di Anne Sylvestre, che combina le sue famose storie per bambini con le sue opere meno conosciute. Il gruppo si esibirà da solo, in duo o con le voci di accompagnamento, cantando T’en souviens-tu la Seine, Un mur pour pleurer e Chat, c’est toi l’chat.
Espanol :
Le Ch?ur Entier presenta un programa de canciones de Anne Sylvestre, que combina sus famosos cuentos infantiles con sus obras menos conocidas. En solitario, a dúo o con coros, el grupo cantará T’en souviens-tu la Seine, Un mur pour pleurer y Chat, c’est toi l’chat.
