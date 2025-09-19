Endocup Ensemble, on plaque l’endométriose ! LOURDES Lourdes

LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-19 20:00:00

Le FCL XV et le Lions Club de Lourdes vous donnent rendez-vous le 19 septembre 2025 à partir de 20h au stade Béguère de Lourdes pour un match de rugby d’exception les équipes féminines du Stade Toulousain et de l’Association Sportive Bayonnaise plaquent l’endométriose !

Le Lions club de Lourdes organise déjà plusieurs actions caritatives au profit de diverses causes. Il lui est donc apparu important de se mobiliser pour une nouvelle cause, plus féminine et encore peu connue la lutte contre l’Endométriose.

Lors d’un rapprochement avec le club de rugby du FCL XV, le Lions club a expliqué sa démarche et sa volonté d’une telle action. Il n’a pas fallu longtemps avant que l’idée d’un match caritatif ne soit proposée. Un match de rugby, oui !!! Mais féminin… Et quoi de mieux que deux des meilleures équipes du Sud-Ouest pour cette rencontre qui opposera le Stade Toulousain à l’Association Sportive Bayonnaise.

Une manifestation populaire ouverte au plus grand nombre dans une ambiance conviviale, où les femmes seront mises à l’honneur. Les fonds récoltés à l’occasion de la rencontre seront reversés à l’association Endofrance.

Avec la participation de l’association Les Rubies et l’Atelier NCL.

Au programme

– 20h45 Danse de l’Atelier NCL

– 21h00 Coup d’envoi du match STADE TOULOUSAIN/A.S.BAYONNE

– 21h45 Danse de l’Atelier NCL

– 22h00 Seconde Mi-temps

Restauration possible sur place buvette.

Tarif unique 10€

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

.

LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The FCL XV and the Lourdes Lions Club invite you to join them on September 19, 2025 from 8pm at the Béguère stadium in Lourdes for an exceptional rugby match: the women’s teams from Stade Toulousain and Association Sportive Bayonnaise tackle endometriosis!

The Lourdes Lions Club already organizes a number of charity events for various causes. It therefore seemed important to mobilize for a new, more feminine and still little-known cause: the fight against Endometriosis.

During a meeting with the FCL XV rugby club, the Lions Club explained its approach and its desire for such action. It wasn’t long before the idea of a charity match was put forward. A rugby match, yes!!!! But for women… And what better than two of the best teams in the South-West for this match between Stade Toulousain and Association Sportive Bayonnaise.

A popular event open to all in a friendly atmosphere, where women will be in the limelight. All proceeds from the match will be donated to the Endofrance association.

With the participation of Les Rubies and Atelier NCL.

On the program:

– 8:45pm: Dance by Atelier NCL

– 9:00 pm: Kick-off for the STADE TOULOUSAIN/A.S.BAYONNE match

– 9:45pm: Dance by Atelier NCL

– 10:00 pm: Second half

Catering available on site refreshment bar.

Price: 10?

For further information, please contact us below.

German :

Der FCL XV und der Lions Club Lourdes laden Sie am 19. September 2025 ab 20 Uhr im Stade Béguère in Lourdes zu einem Rugbyspiel der besonderen Art ein: Die Frauenmannschaften von Stade Toulousain und Association Sportive Bayonnaise plakatieren die Endometriose!

Der Lions-Club Lourdes organisiert bereits mehrere Wohltätigkeitsaktionen zugunsten verschiedener Zwecke. Daher erschien es ihm wichtig, sich für einen neuen, weiblicheren und noch wenig bekannten Zweck einzusetzen: den Kampf gegen Endometriose.

Bei einem Treffen mit dem Rugby-Club FCL XV erklärte der Lions-Club seine Vorgehensweise und seine Bereitschaft zu einer solchen Aktion. Es dauerte nicht lange, bis die Idee eines Benefizspiels aufkam. Ein Rugbyspiel, ja!!! Aber weiblich! Und was wäre besser geeignet als zwei der besten Mannschaften des Südwestens für dieses Spiel, das zwischen Stade Toulousain und der Association Sportive Bayonnaise ausgetragen wird.

Es handelt sich um eine populäre Veranstaltung für die breite Öffentlichkeit in einer geselligen Atmosphäre, bei der die Frauen im Mittelpunkt stehen. Die Einnahmen aus dem Spiel gehen an den Verein Endofrance.

Mit der Teilnahme des Vereins Les Rubies und des Ateliers NCL.

Auf dem Programm:

– 20.45 Uhr: Tanz des Ateliers NCL

– 21.00 Uhr: Anpfiff des Spiels STADE TOULOUSAIN/A.S.BAYONNE

– 21.45 Uhr: Tanz des Ateliers NCL

– 22.00 Uhr: Zweite Halbzeit

Verpflegung vor Ort möglich Getränkestand.

Einheitspreis: 10?

Weitere Informationen finden Sie unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Il FCL XV e il Lions Club Lourdes vi aspettano il 19 settembre 2025 dalle ore 20.00 allo stadio Béguère di Lourdes per una partita di rugby eccezionale: le squadre femminili dello Stade Toulousain e dell’Association Sportive Bayonnaise affronteranno l’endometriosi!

Il Lions Club Lourdes organizza già numerosi eventi di beneficenza per varie cause. È sembrato quindi importante impegnarsi in una nuova causa, più femminile e ancora poco conosciuta: la lotta contro l’endometriosi.

Durante un incontro con il club di rugby FCL XV, il Lions Club ha spiegato il suo approccio e il suo desiderio di un’azione del genere. Non è passato molto tempo prima che venisse avanzata l’idea di una partita di beneficenza. Una partita di rugby, sì! Ma per le donne? E cosa c’è di meglio di due delle migliori squadre del Sud-Ovest per questo incontro tra lo Stade Toulousain e l’Association Sportive Bayonnaise.

Un evento popolare aperto al maggior numero possibile di persone in un’atmosfera amichevole, dove le donne saranno protagoniste. L’intero ricavato della partita sarà devoluto all’associazione Endofrance.

Con la partecipazione di Les Rubies e Atelier NCL.

In programma:

– 20.45: Danza dell’Atelier NCL

– 21.00: Calcio d’inizio dell’incontro STADE TOULOUSAIN/A.S.BAYONNE

– 21:45: Danza dell’Atelier NCL

– 22h00: Secondo tempo

Ristorazione disponibile sul posto bar.

Prezzo del biglietto singolo: 10?

Per ulteriori informazioni, contattateci qui sotto.

Espanol :

La FCL XV y el Club de Leones de Lourdes les esperan el 19 de septiembre de 2025 a partir de las 20:00 horas en el estadio de la Béguère de Lourdes para un partido de rugby excepcional: ¡los equipos femeninos del Stade Toulousain y de la Association Sportive Bayonnaise se enfrentarán a la endometriosis!

El Club de Leones de Lourdes ya organiza numerosos actos benéficos para diversas causas. Así que le pareció importante implicarse en una nueva causa, más femenina y aún poco conocida: la lucha contra la endometriosis.

Durante una reunión con el club de rugby FCL XV, el Club de Leones explicó su enfoque y su deseo de llevar a cabo esta acción. No tardó en surgir la idea de un partido benéfico. Un partido de rugby, ¡sí! ¿Pero para mujeres? Y qué mejor que dos de los mejores equipos del Suroeste para este partido entre el Stade Toulousain y la Association Sportive Bayonnaise.

Un acontecimiento popular abierto al mayor número posible de personas en un ambiente amistoso, donde las mujeres serán las protagonistas. Toda la recaudación del partido se destinará a la asociación benéfica Endofrance.

Con la participación de Les Rubies y Atelier NCL.

En el programa:

– 20.45 h: Baile del Atelier NCL

– 21:00 h: saque inicial del partido STADE TOULOUSAIN/A.S.BAYONNE

– 21h45: Baile del Taller NCL

– 22h00 Segundo tiempo

Catering disponible in situ bar de refrescos.

Precio de la entrada individual: 10?

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros.

L’événement Endocup Ensemble, on plaque l’endométriose ! Lourdes a été mis à jour le 2025-08-25 par OT de Lourdes|CDT65