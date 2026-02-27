Endométriose, brisons le silence , diner-spectacle (Complexe) Brive-la-Gaillarde
Endométriose, brisons le silence , diner-spectacle (Complexe) Brive-la-Gaillarde samedi 28 mars 2026.
Endométriose, brisons le silence , diner-spectacle (Complexe)
6 Rue Louis Rodas Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’association SFENDO, engagée au quotidien dans la recherche, la sensibilisation et l’amélioration de la prise en charge de l’endométriose.
Au programme de la soirée
Un dîner convivial et raffiné
Une expérience immersive au coeur de l’errance médicale avec “Alice au pays de l’Endométriose”
Des spectacles variés, porteurs de sens et d’émotion, avec des artistes engagé·es concert, stand-up, danse, cheerleading, spectacle de magie, etc
Des moments de sensibilisation pour mieux comprendre l’endométriose avec Marie-Rose Galès et l’association SFENDO
Des échanges avec le public, des interviews, des témoignages
Réservation et informations https://my.weezevent.com/gala-de-bienfaisance-sfendo-endometriose-brisons-le-silence-2026 .
6 Rue Louis Rodas Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Endométriose, brisons le silence , diner-spectacle (Complexe)
L’événement Endométriose, brisons le silence , diner-spectacle (Complexe) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-23 par Brive Tourisme