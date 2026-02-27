Endométriose, brisons le silence , diner-spectacle (Complexe)

6 Rue Louis Rodas Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’association SFENDO, engagée au quotidien dans la recherche, la sensibilisation et l’amélioration de la prise en charge de l’endométriose.

Au programme de la soirée

Un dîner convivial et raffiné

Une expérience immersive au coeur de l’errance médicale avec “Alice au pays de l’Endométriose”

Des spectacles variés, porteurs de sens et d’émotion, avec des artistes engagé·es concert, stand-up, danse, cheerleading, spectacle de magie, etc

Des moments de sensibilisation pour mieux comprendre l’endométriose avec Marie-Rose Galès et l’association SFENDO

Des échanges avec le public, des interviews, des témoignages

Réservation et informations https://my.weezevent.com/gala-de-bienfaisance-sfendo-endometriose-brisons-le-silence-2026 .

6 Rue Louis Rodas Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Endométriose, brisons le silence , diner-spectacle (Complexe)

L’événement Endométriose, brisons le silence , diner-spectacle (Complexe) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-23 par Brive Tourisme