ENDOMÉTRIOSE ET ADÉNOMYOSE Académie Nationale de Chirurgie Paris
Vous êtes conviés à la Rencontre proposée par l’Académie Nationale de Chirurgie qui se tiendra mardi 4 novembre 2025 de 17h30 à 20h00, sur le thème
Au programme :
» 1) Epidémiologie, morphotype, symptômes, diagnostic
Pr Louis MARCELLIN
2) Traitement médical et prise en charge médicale de l’infertilité (AMP)
Dr Geoffroy ROBIN
3) Prise en charge chirurgicale
Pr Chrystèle RUBOD DIT GUILLET
4) Vécu des patientes
Yasmine CANDAU »
Pour participer en ligne, veuillez vous inscrire ci-dessous. Le lien de connexion Zoom sera adressé par e-mail aux personnes inscrites.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-04T17:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-04T20:00:00.000+01:00
Académie Nationale de Chirurgie Les Cordeliers, 15, rue de l’École de Médecine; 75006 Paris Quartier de l’Odéon Paris 75006 Paris