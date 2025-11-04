ENDOMÉTRIOSE ET ADÉNOMYOSE Académie Nationale de Chirurgie Paris Mardi 4 novembre, 17h30 sur inscription

ENDOMÉTRIOSE ET ADÉNOMYOSE avec HEC Alumni

Vous êtes conviés à la Rencontre proposée par l’Académie Nationale de Chirurgie qui se tiendra mardi 4 novembre 2025 de 17h30 à 20h00, sur le thème

ENDOMÉTRIOSE ET ADÉNOMYOSE

Au programme :

» 1) Epidémiologie, morphotype, symptômes, diagnostic

Pr Louis MARCELLIN

2) Traitement médical et prise en charge médicale de l’infertilité (AMP)

Dr Geoffroy ROBIN

3) Prise en charge chirurgicale

Pr Chrystèle RUBOD DIT GUILLET

4) Vécu des patientes

Yasmine CANDAU »

Pour participer en ligne, veuillez vous inscrire ci-dessous. Le lien de connexion Zoom sera adressé par e-mail aux personnes inscrites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-04T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-04T20:00:00.000+01:00

Académie Nationale de Chirurgie Les Cordeliers, 15, rue de l’École de Médecine; 75006 Paris Quartier de l’Odéon Paris 75006 Paris