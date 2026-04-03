ENDORUN HAZEBROUCK, CARC HAZEBROUCK, Hazebrouck

ENDORUN HAZEBROUCK Vendredi 3 avril, 18h15 CARC HAZEBROUCK Nord

Inscription via les structures sociales ou QR Code

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T18:15:00+02:00 – 2026-04-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-03T18:15:00+02:00 – 2026-04-03T22:00:00+02:00

Bougez pour la bonne cause avec l’ENDORUN Hazebrouck !

Le vendredi 3 avril 2026, transformez votre énergie en solidarité !

Que vous soyez marcheur occasionnel ou sportif motivé, rejoignez-nous pour une marche de 5 km ou 8 km au profit de la lutte contre l’endométriose.

C’est l’occasion idéale de pratiquer une activité physique en plein air tout en soutenant une cause essentielle : tous les bénéfices seront reversés à l’association ENDORUN.

Le programme :

RDV : 18h15 au CARC (1 Rue du Rocher, Hazebrouck).

Départ : 19h00.

Récompense : Après l’effort, un croque-monsieur et une boisson sont inclus !

Tarifs & Inscriptions :

Adulte : 7 € / Enfant (-18 ans) : 3 €.

Inscription obligatoire avant le 1er avril 2026.

Inscriptions possibles par téléphone (CARC, CANM, CSE ou CA2J) ou via le QR code sur l’affiche.

Venez relever le défi, ensemble faisons reculer la maladie !

CARC HAZEBROUCK 1 Rue du Rocher, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cse-hazebrouck/evenements/endorun-2026 »}]

Marche solidaire co-organisée par les 4 structures sociales de la ville

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