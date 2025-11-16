ENDOrun Paris 2025 : 5 et 10 km pour lutter contre l’endométriose ! Centre Sportif Léo Lagrange Paris

Après une édition record en 2024, l’ENDOrun revient pour sa 8ᵉ édition ! Bien plus qu’une simple course, c’est un véritable élan solidaire pour sensibiliser à l’endométriose et financer des actions concrètes contre cette maladie.

Le dimanche 16 novembre 2025, rendez-vous au Centre sportif Léo Lagrange (12ᵉ) et dans le bois de Vincennes pour deux parcours de 5 km et 10 km, un village partenaires, des animations et de beaux moments de partage.

Organisée par l’association ENDOmind, l’ENDOrun vise à mettre l’endométriose sous le feu des projecteurs et à rassembler toutes celles et ceux qui se sentent concernés : femmes, proches, amis, familles, collègues, entreprises et toutes les personnes touchées, directement ou indirectement, par la maladie.

Avec le soutien de partenaires engagés, l’événement fait progresser la recherche sur une maladie qui touche 1 à 2 femmes sur 10 en âge de procréer.

Depuis 2018, l’événement a déjà réuni 30 000 participant·e·s, mobilisé 600 bénévoles et permis de récolter plus de 250 000 € pour la recherche, dont 55 000 € lors de l’édition 2024, un record.

Pour sa 8ᵉ édition, l’ENDOrun vous donne rendez-vous à Paris pour courir, partager et soutenir la recherche contre l’endométriose.

26 euros par dossard. (+ frais de gestion), que vous fassiez le choix de réaliser 5 ou 10 km.

Il comprends le dossard, le t-shirt ENDOrun Collector 2025, la médaille et le ravitaillement​​.

Public jeunes et adultes.

Centre Sportif Léo Lagrange 8, rue Ferdinand de Béhagle 75012 Paris

