ENDOrun Paris 2025 : 5 et 10 km pour lutter contre l’endométriose ! Centre Sportif Léo Lagrange Paris dimanche 16 novembre 2025.
Après une édition record en 2024, l’ENDOrun revient pour sa 8ᵉ édition ! Bien plus qu’une simple course, c’est un véritable élan solidaire pour sensibiliser à l’endométriose et financer des actions concrètes contre cette maladie.
Le dimanche 16 novembre 2025, rendez-vous au Centre sportif Léo Lagrange (12ᵉ) et dans le bois de Vincennes pour deux parcours de 5 km et 10 km, un village partenaires, des animations et de beaux moments de partage.
Organisée par l’association ENDOmind, l’ENDOrun vise à mettre l’endométriose sous le feu des projecteurs et à rassembler toutes celles et ceux qui se sentent concernés : femmes, proches, amis, familles, collègues, entreprises et toutes les personnes touchées, directement ou indirectement, par la maladie.
Avec le soutien de partenaires engagés, l’événement fait progresser la recherche sur une maladie qui touche 1 à 2 femmes sur 10 en âge de procréer.
Depuis 2018, l’événement a déjà réuni 30 000 participant·e·s, mobilisé 600 bénévoles et permis de récolter plus de 250 000 € pour la recherche, dont 55 000 € lors de l’édition 2024, un record.
Pour sa 8ᵉ édition, l’ENDOrun vous donne rendez-vous à Paris pour courir, partager et soutenir la recherche contre l’endométriose.
Le dimanche 16 novembre 2025
de à
payant
26 euros par dossard. (+ frais de gestion), que vous fassiez le choix de réaliser 5 ou 10 km.
Il comprends le dossard, le t-shirt ENDOrun Collector 2025, la médaille et le ravitaillement.
Public jeunes et adultes.
Centre Sportif Léo Lagrange 8, rue Ferdinand de Béhagle 75012 Paris
