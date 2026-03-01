ENDUITS ET DÉCORS PEINTS DE SAINT-HIPPOLYTE des ruines qui n’ont pas encore révélé tous leurs secrets… Salle communale Bonnay-Saint-Ythaire

ENDUITS ET DÉCORS PEINTS DE SAINT-HIPPOLYTE des ruines qui n’ont pas encore révélé tous leurs secrets…

Salle communale Le Bourg Bonnay-Saint-Ythaire Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Conférence donnée par Laurence BLONDAUX, conservatrice-restauratrice de peintures murales et sculptures, et Marie-Gabrielle CAFFIN, médiéviste et historienne de l’art, qui présenteront les résultats de leur étude approfondie du transept, de l’abside, des absidioles, de la travée et du chœur de l’église romane de Saint-Hippolyte.

Laurence a réalisé l’étude stratigraphique des enduits et des décors, et Marie-Gabrielle l’a complété par une étude iconographique et stylistique des peintures murales.

Elles expliqueront le phasage des différentes couches superposées, depuis les mortiers datant de la construction jusqu’à des badigeons appliqués avant la Révolution, en passant par différents décors peints. Elles exposeront les protocoles de stabilisation et de restauration qui pourraient être mis en œuvre pour préserver ces précieux témoignages du passé. .

Salle communale Le Bourg Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté renouveaush@orange.fr

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L’événement ENDUITS ET DÉCORS PEINTS DE SAINT-HIPPOLYTE des ruines qui n’ont pas encore révélé tous leurs secrets… Bonnay-Saint-Ythaire a été mis à jour le 2026-03-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)