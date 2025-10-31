En’duo du Limousin Aubusson
En’duo du Limousin
Aubusson Creuse
25ème En’Duo du Limousin à Aubusson
Epreuve comptant pour l’Extrême Challenge 2024.
VENDREDI
18h30 Prologue de sélection
SAMEDI
8h Spéciale de sélection
13h30 Départ de la course
21h30 Fin de la course
23h Remise des prix
Buvette et petite restauration sur place.
Accès gratuit pour les spectateurs. .
Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 68 97 35
