En’duo du Limousin Aubusson

Aubusson Creuse

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-01

2025-10-31

25ème En’Duo du Limousin à Aubusson

Epreuve comptant pour l’Extrême Challenge 2024.

VENDREDI

18h30 Prologue de sélection

SAMEDI

8h Spéciale de sélection

13h30 Départ de la course

21h30 Fin de la course

23h Remise des prix

Buvette et petite restauration sur place.

Accès gratuit pour les spectateurs. .

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 68 97 35

