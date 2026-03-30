Endurance du Gévaudan route du Malzieu Saugues

Endurance du Gévaudan

route du Malzieu Marché couvert Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Endurance du Gévaudan, de 20 à 100 km. Amateur, club, prépa, SHF.

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route du Malzieu Marché couvert Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 25 21 51 cavaliersdugevaudan@gmail.com

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English :

Endurance du Gévaudan, from 20 to 100 km. Amateur, club, prep, SHF.

L’événement Endurance du Gévaudan Saugues a été mis à jour le 2026-03-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier