Endurance équestre

Moustoir-Ac Morbihan

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Les cavaliers et leurs montures vont concourir sur les épreuves suivantes Amateur 4 à 1 sur des distances allant de 20 à 100 km, Club 4 à Élite sur des distances de 10 à 60 km, préparatoire 4 à 1 sur des distances de 20 à 80 km, mais aussi les épreuves club A et club poney 4200 chevaux sont attendus.Entrée gratuite, vide-sellerie,buvette, sandwiches. Remise des prix à 17h. .

Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 03 12 92 25

