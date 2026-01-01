Endurance équestre Moustoir-Ac
Endurance équestre Moustoir-Ac dimanche 19 avril 2026.
Endurance équestre
Départ salle Sterenn er Roz Moustoir-Ac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Les cavaliers et leurs montures vont concourir sur les épreuves suivantes Amateur 4 à 1 sur des distances allant de 20 à 100 km, Club 4 à Élite sur des distances de 10 à 60 km, préparatoire 4 à 1 sur des distances de 20 à 80 km, mais aussi les épreuves club A et club poney 4200 chevaux sont attendus.Entrée gratuite, vide-sellerie,buvette, sandwiches. Remise des prix à 17h. .
Départ salle Sterenn er Roz Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 03 12 92 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Endurance équestre Moustoir-Ac a été mis à jour le 2025-12-30 par CRT Bretagne_